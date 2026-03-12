12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur Roads : भरतपुर में इस रोड़ की दुकानों पर लगा लाल निशान, व्यापारियों की उड़ी नींद, सुसाइड तक की दी धमकी!

Bharatpur Roads : भजनलाल सरकार ने भरतपुर में कई स्थानों पर फ्लाइओवर तो कहीं सड़क को 6 लेन करने के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं। इसको मूर्तरूप देने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अतिक्रमण में आने वाले प्रतिष्ठानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। कई व्यापारियों की नींद पूरी तरह उड़ गई है। अब क्या करें।

3 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 12, 2026

Bharatpur Red Cross Circle-Railway Station road Shops marked with red marks Traders lost their sleep even threatened suicide

भरतपुर शहर के रेडक्रास सर्किल से रेलवे स्टेशन तक सड़क और लाल निशान लगे प्रतिष्ठान। फोटो पत्रिका

Bharatpur Roads : भरतपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई स्थानों पर फ्लाइओवर तो कहीं सड़क को 6 लेन करने के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं। इससे आने वाले समय में शहर की सूरत तो बदल जाएगी, लेकिन वर्तमान में सरकार के इन प्रोजेक्ट्स से व्यापारियों की नींद उड़ चुकी है। सड़क चौड़ाईकरण के नाम पर होने वाले भूमि अधिग्रहण से इनके व्यापार चौपट होते नजर आ रहे हैं।

भरतपुर शहर के रेडक्रास सर्किल से रेलवे स्टेशन तक सड़क की चौड़ाई को बढ़ाकर 120 किया जा रहा है। इसकी लम्बाई करीब 1100 मीटर है। इस दायरे में करीब 100 से अधिक प्रतिष्ठान टूटेंगे। इसके लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 5.50 करोड़ रुपए की निविदा का वर्क ऑर्डर जारी करते हुए कार्य पूरा होने की अवधि एक वर्ष निर्धारित की है।

वहीं अतिक्रमण में आने वाले प्रतिष्ठानों पर लाल निशान लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक मुआवजे का निर्धारण नहीं किया है। ऐसे में कई व्यापारियों के तो पूरे प्रतिष्ठान टूट रहे हैं। इससे व्यापारियों की नींद पूरी तरह उड़ने से कोई मानसिक तनाव का शिकार होकर आत्महत्या की दहलीज पर खड़ा है।

दो घंटे का इंतजार, आयुक्त ने नहीं की मुलाकात

क्षेत्र का व्यापारी वर्ग बुधवार को जब अपनी समस्याएं सुनाने के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण पहुंचा। प्राधिकरण में करीब दो घंटे इंतजार के बाद भी आयुक्त ने उनकी समस्याएं सुनना तो दूर मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में सभी व्यापारी आयुक्त के निजी सहायक को अपना ज्ञापन देकर मायूस ही प्राधिकरण से लौटे। हालांकि शाम को व्यापारियों को आयुक्त की ओर से वापस बुलाया गया। जहां इस मुद्दे को लेकर बात की गई।

ऐसा होगा सड़क का स्वरूप

सड़क की चौड़ाई को 80 फीट से 120 फीट किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर नालियां बनेंगी। सड़क के बीच में करीब एक मीटर चौड़ा डिवाइडर बनाया जाएगा। इस पर सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण होगा।

दुकान के अलावा और कोई रोजगार नहीं

18.5 फीट की दुकान है और 30 फीट तक निशान लगाए हैं। इस किराना की दुकान के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। मेरे बच्चों का भी यही रोजगार है। दुकान टूटने से पीढ़ियों तक का रोजगार चौपट होगा।
ओमप्रकाश, किराना व्यापारी

…पूरी दुकान ही टूट जाएगी

पुश्तों से हलवाई का काम करते आ रहे हैं। दुकान की गहराई 22 फीट है, लेकिन निशान 24 फीट तक लगे हैं। ऐसे में पूरी दुकान ही टूट जाएगी। व्यापारियों के आगे रोजी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
मुकेश, हलवाई

मुआवजा की कोई चर्चा नहीं

कई वर्षों से सीमेंट-बजरी का व्यापार कर रहे हैं। अब सड़क चौड़ी होने से 26 फीट दुकान टूटेगी। प्राधिकरण ने निशान लगा दिए हैं, लेकिन मुआवजा की कोई चर्चा नहीं है। अधिकारी भी कोई सुनवाई नहीं करते।
धर्मेंद्र, सीमेंट व्यापारी

आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं

30 फीट की मेडिकल की दुकान है। इसमें से 29 फीट तक तोड़ने का निशान लगा है। अब दुकान केवल एक फीट की रह जाएगी। ऐसे में क्या व्यापार होगा। आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता।
चन्द्र किशोर सिंगल, मेडिकल व्यापारी

व्यापारियों ने बनाएंगे सामंजस्य

यह सड़क विभिन्न मापों में है इसलिए कहीं से कम और कहीं से अधिक हिस्सा अतिक्रमण में शामिल है। व्यापारियों के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसमें तहसीलदार, अधिशाषी अभियंता और पटवारी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।
पैमाइश के बाद ही मुआवजा निर्धारित होगा। वहीं आपसी सामंजस्य बनाने के लिए व्यापारियों के साथ बातचीत की जा रही है। हमारा उद्देश्य कम से कम परेशानी के काम पूरा करना है।
बहादुर सिंह, एक्सईएन, भरतपुर विकास प्राधिकरण

ये भी पढ़ें

LPG Crisis Impact : कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुकने का दुष्प्रभाव, जयपुर का बोरोसिल प्लांट बंद; 3,000 मजदूरों को निकाला
जयपुर
Rajasthan Commercial LPG supply stopping affected Jaipur Borosil plant shut down 3,000 workers fired

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 12:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Roads : भरतपुर में इस रोड़ की दुकानों पर लगा लाल निशान, व्यापारियों की उड़ी नींद, सुसाइड तक की दी धमकी!

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: राजस्थान में अचानक बदलने वाला है मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, बारिश-ओलों की चेतावनी

Rajasthan weather, Rajasthan storm, Rajasthan rain, Rajasthan hail, Bharatpur weather, Bharatpur storm, Bharatpur rain, Bharatpur hail, Western Disturbance Rajasthan, March weather Rajasthan, Temperature drop Rajasthan, Dhaulpur weather, Karauli weather, Sawai Madhopur weather, Meteorological Department Rajasthan
भरतपुर

Rajasthan Highway : राजस्थान में इन 2 जिलों के बीच बनेगा फोरलेन हाईवे, डीपीआर भेजी है बस मंजूरी का इंतजार

Rajasthan these two districts Bharatpur Alwar built four-lane highway DPR has been submitted approval is awaited
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में नॉन वेंडिंग जोन से हटाया गया अतिक्रमण, फिर नगर निगम आयुक्त ने दिया बड़ा तोहफा

Bharatpur non-Vending zone Encroachment removed then Municipal Commissioner gave a big gift
भरतपुर

College PTI Recruitment : राजस्थान में कॉलेज पीटीआइ भर्ती में बड़ा खेल, राहत नहीं मिली तो प्रदेश के कई अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर

Rajasthan college PTI recruitment Big game If relief is not given the state candidates will be out
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में महंगे सिलेंडर ने बढ़ाई बेचैनी, विभाग बोला- घबराने की जरूरत नहीं

Bharatpur Expensive cylinders caused uneasiness department said there is no need to panic
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.