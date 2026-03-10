Bharatpur : भरतपुर में नॉन वेंडिंग जोन से हटाया गया अतिक्रमण, फिर नगर निगम आयुक्त ने दिया बड़ा तोहफा

बताते हैं कि नॉन वेंडिंग जोन में रेहड़ी व अस्थाई दुकानों से बाजार में जाम की स्थिति रहती है। इसके लिए हाइकोर्ट में रिट लगाई गई थी। इसको हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके तहत राजा मानसिंह सर्किल से लेकर एसपी ऑफिस तक व इधर राजा मान सिंह सर्किल से जिला कलक्ट्रेट तक अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए।