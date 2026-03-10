10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में नॉन वेंडिंग जोन से हटाया गया अतिक्रमण, फिर नगर निगम आयुक्त ने दिया बड़ा तोहफा

Bharatpur : भरतपुर में पहले नॉन वेंडिंग जोन से अतिक्रमण हटाया गया। फिर भरतपुर शहर को नगर निगम आयुक्त ने तोहफा दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 10, 2026

Bharatpur non-Vending zone Encroachment removed then Municipal Commissioner gave a big gift

भरतपुर. कन्नी गुर्जर चौहारे के पास कार्रवाई करती नगर निगम की जेसीबी मशीन। फोटो पत्रिका

Bharatpur : भरतपुर शहर में नॉन वेंडिंग जोन में रेहड़ी व दुकान लगा रहे व्यापारियों को नगर निगम की ओर से सोमवार को भी हटाया गया। सुबह 7 बजे से ही नगर निगम टीम की ओर से लकड़ी के खोखा व रेहड़ी आदि को जब्त किया गया।

बताते हैं कि नॉन वेंडिंग जोन में रेहड़ी व अस्थाई दुकानों से बाजार में जाम की स्थिति रहती है। इसके लिए हाइकोर्ट में रिट लगाई गई थी। इसको हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके तहत राजा मानसिंह सर्किल से लेकर एसपी ऑफिस तक व इधर राजा मान सिंह सर्किल से जिला कलक्ट्रेट तक अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए।

जेसीबी से अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया

कला मन्दिर स्कूल के सामने कई साल से सब्जी मंडी चल रही थी। इसे पहले व्यापारियों को सूचित कर खाली कराया गया। इसके बाद जेसीबी से अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया। सड़क पर खड़ी रेहड़ी व खोखों को हटाया व जब्ती की कार्रवाई की गई।

अस्थायी सब्जी विक्रेताओं को किया जाएगा शिफ्ट

नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि वेंडिंग जोन में इन व्यापारियों के पुरानी सब्जी मंडी के पीछे खाली पड़े भूखंड को मॉर्डन सब्जी मंडी के रूप मेें विकसित किया जाएगा। इसके बीच में 10 फुट की रोड़ तैयार की जाएगी। दोनों ओर दुकानों को विकसित किया जाएगा। इसमें आमने-सामने दुकान होंगी। जहां अस्थायी सब्जी विक्रेताओं को शिफ्ट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Government School : राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा फरमान, असमंजस में हैं सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान
बांसवाड़ा
Supreme Court orders Rajasthan Director of Secondary Education decree Government school principals in dilemma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 11:02 am

Published on:

10 Mar 2026 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : भरतपुर में नॉन वेंडिंग जोन से हटाया गया अतिक्रमण, फिर नगर निगम आयुक्त ने दिया बड़ा तोहफा

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

College PTI Recruitment : राजस्थान में कॉलेज पीटीआइ भर्ती में बड़ा खेल, राहत नहीं मिली तो प्रदेश के कई अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर

Rajasthan college PTI recruitment Big game If relief is not given the state candidates will be out
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में महंगे सिलेंडर ने बढ़ाई बेचैनी, विभाग बोला- घबराने की जरूरत नहीं

Bharatpur Expensive cylinders caused uneasiness department said there is no need to panic
भरतपुर

Nasir–Junaid Murder Case : बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, गौसेवकों का काफिला हरियाणा से लेने पहुंचा

Nasir–Junaid Murder Case Monu Manesar came out Bharatpur jail wearing a bulletproof jacket cow protectors convoy arrived from Haryana to pick him up
भरतपुर

Bharatpur Wrestling : भरतपुर में 8 मार्च को विराट कुश्ती दंगल, ईरान का ये मशहूर पहलवान होगा मुख्य आकर्षण

Bharatpur 8 March Virat wrestling competition famous Iranian wrestler Mirza main attraction winner will receive a grand prize
भरतपुर

Bharatpur: आग का गोला बना कोयले से भरा ट्रेलर, केबिन में तड़पता रहा चालक, जिंदा जलने से हुई दर्दनाक मौत

Bharatpur trailer fire accident, Agra Bikaner highway crash, Saras Chauraha accident, coal loaded trailer fire, driver burnt alive incident, Bharatpur road accident news, divider collision trailer, diesel spill fire accident, Mathura Gate police station area, Ajmer driver death case, late night highway accident, Rajasthan traffic disruption, fire brigade rescue operation, fatal highway crash India, police investigation ongoing
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.