Bharatpur: आग का गोला बना कोयले से भरा ट्रेलर, केबिन में तड़पता रहा चालक, जिंदा जलने से हुई दर्दनाक मौत

हादसे के समय चालक अजमेर निवासी बिरदी चंद गुर्जर केबिन में ही फंसा रह गया। बताया जा रहा है कि उसका पैर केबिन में बुरी तरह फंस गया था, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। आग तेजी से फैलती गई और देखते ही देखते पूरा ट्रेलर आग के गोले में तब्दील हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने चालक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास नहीं जा सका। चालक अंदर ही तड़पता रहा और जिंदा जल गया।