Bharatpur : विधायक की सिफारिश के बावजूद पुलिस ने काटा चालान, मचा हंगामा, जनता के बीच बना चर्चा का विषय

Bharatpur : जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से लौट रहे भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष केशवदेव शाहपुर का हलेना पुलिस की ओर से चालान काटे जाने और पुलिसकर्मी के कथित व्यवहार को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त है। इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश नेतृत्व को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार 13 जून को भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष केशवदेव शाहपुर जयपुर से अपनी गाड़ी से लौट रहे थे।