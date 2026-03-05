5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर से दुखद खबर: हेड कांस्टेबल की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत, 2 हिस्सों में बंटा शरीर, शोक के बीच होली स्नेह मिलन स्थगित

जोधपुर में बोरानाडा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल का शव सालावास रेलवे लाइन के पास मिला है। मालगाड़ी की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। पांव कटकर अलग हो गया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Mar 05, 2026

Jodhpur Boranada Police Station Head Constable Bhanwar Singh Killed in Goods Train Accident Holi Event Cancelled

हेड कांस्टेबल भंवर सिंह (फोटो- पत्रिका)

Jodhpur Police: राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है। बोरानाडा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल भंवर सिंह की बुधवार देर रात सालावास रेलवे लाइन के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।

बता दें कि इस दुखद घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है, जिसके चलते गुरुवार को आयोजित होने वाले 'पुलिस होली स्नेह मिलन' कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, मृतक भंवर सिंह (पुत्र नारायण सिंह), जो मूल रूप से बिलाड़ा के संभाडिया निवासी थे, वर्तमान में जोधपुर के लक्ष्मण नगर में रह रहे थे। बुधवार रात उनका शव सालावास रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनके पैर कटकर शरीर से अलग हो गए। घटना स्थल के पास ही उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

हाल ही में हुआ था प्रमोशन

पुलिस सूत्रों ने बताया कि भंवर सिंह का हाल ही में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हुआ था। नए पद की जिम्मेदारियों के बीच इस आकस्मिक हादसे ने उनके परिवार और साथी पुलिसकर्मियों को झकझोर कर रख दिया है।

स्नेह मिलन स्थगित

हादसे की गंभीरता और शोक को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने संवेदनशीलता दिखाई है। गुरुवार को होने वाला पारंपरिक होली स्नेह मिलन समारोह तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण। पुलिस हर पहलू से मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मिला क्रूड ऑयल, 50 टैंकर भरे फिर भी नहीं थमा सैलाब, किसान की 1 बीघा जमीन बर्बाद
बाड़मेर
Barmer Oil Leak

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 07:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर से दुखद खबर: हेड कांस्टेबल की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत, 2 हिस्सों में बंटा शरीर, शोक के बीच होली स्नेह मिलन स्थगित

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर में बड़ा एक्शन: NDPS मामले में होटल से दबोचा इनामी आरोपी, 5 साल से चल रहा था फरार

NDPS Act
जोधपुर

खुशखबरी: भगत की कोठी-जम्मू तवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से फिर पूरे रूट पर चलेगी, टिकट बुकिंग शुरू

Bhagat Ki Kothi-Jammu Tawi Express
जोधपुर

बिना टिकट यात्रियों पर शिकंजा: होली पर जोधपुर मंडल का मेगा चेकिंग अभियान, लाखों की रिकवरी

Indian railways
जोधपुर

Good News : मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच राजस्थान के लिए राहत की खबर, जोधपुर की खुल गई लॉटरी

Good News Middle East tensions Rajasthan relief news Jodhpur lottery opens EPCH Fair genuine leather Colourful furniture
जोधपुर

Jodhpur: बॉर्डर पर ‘नो स्वीट्स’ पॉलिसी जारी, होली पर भी नहीं जाएगी पाकिस्तान मिठाई

प्रतीकात्मक तस्वीरख् मेटा एआइ
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.