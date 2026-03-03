Good News : मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच राजस्थान के लिए राहत की खबर, जोधपुर की खुल गई लॉटरी

Good News : मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हैंडीक्राफ्ट निर्यातकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यूरोपीय बाजार से इस बार असली लैदर में कलरफुल फर्नीचर की खास डिमांड आई है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ईपीसीएच फेयर के दौरान यूरोप के खरीदारों ने रेड, ब्लू, ग्रीन और पेस्टल शेड्स में सोफा, चेयर और ओटोमन के लिए इंक्वायरी दी।