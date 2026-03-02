Iran Israel War: एयरस्पेस बंद, समुद्री रास्ते पर खतरा… ईरान-इजरायल युद्ध से जोधपुर को लगा बड़ा झटका, जानें कैसे

निर्यातकों के अनुसार यदि यही स्थिति बनी रही तो 10 दिन बाद होने वाले प्रतिष्ठित आइएमएम कोलोन फेयर पर असर पड़ सकता है। इस अंतरराष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए भारतीय निर्यातक और खरीदार बड़ी संख्या में हवाई मार्ग से यात्रा करते हैं। एयरस्पेस बंद रहने से यात्रा के साथ-साथ सैंपल और डिस्प्ले सामग्री की शिपमेंट भी प्रभावित हो सकती है। अप्रेल में प्रस्तावित हाई पॉइंट मार्केट को लेकर भी संशय की स्थिति है। यदि समय पर माल रवाना नहीं हो पाया तो बड़े ऑर्डर अटक सकते हैं।