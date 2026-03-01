होली पर बसों की छतों पर सफर, सुरक्षा आदेशों की उड़ाई धज्जियां

जोधपुर। होली के मौके पर घर लौटने की जल्दबाजी में यात्रियों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। राज्य में परिवहन विभाग ने कुछ माह पहले सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी बसों की छतों से लगेज कैरियर और सीढ़ियां हटाने के निर्देश जारी किए थे, ताकि कोई भी यात्री छत पर सफर न कर सके। इसके बावजूद त्योहार के दौरान कई बसों की छतों पर लोग बैठे नजर आए।