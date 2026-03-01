होली पर बसों की छतों पर सफर, सुरक्षा आदेशों की उड़ाई धज्जियां

बस की छत पर बैठकर सफर करते हुए। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। होली के मौके पर घर लौटने की जल्दबाजी में यात्रियों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। राज्य में परिवहन विभाग ने कुछ माह पहले सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी बसों की छतों से लगेज कैरियर और सीढ़ियां हटाने के निर्देश जारी किए थे, ताकि कोई भी यात्री छत पर सफर न कर सके। इसके बावजूद त्योहार के दौरान कई बसों की छतों पर लोग बैठे नजर आए।
मंडोर चौराहे पर कैमरे में कैद यह नजारा सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। बसों के अंदर जगह नहीं मिलने पर यात्री छत पर चढ़कर सफर करते दिखे, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है। त्योहार की भीड़ के बीच नियमों की अनदेखी और निगरानी की कमी साफ दिखाई दी। प्रशासन को ऐसे खतरनाक सफर पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
