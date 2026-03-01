Rajasthan Roadways: होली पर राजस्थान रोडवेज ने दिया बड़ा झटका, 2 दिनों तक इतने रूटों पर नहीं चलेंगी बसें

जोधपुर। होली के त्योहार पर यात्रीभार कम मिलने के कारण जोधपुर रोडवेज डिपो की ओर से कई रूट पर बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। रोडवेज प्रबंधन की ओर से होली व रामा-श्यामा पर बसों का आंशिक संचालन किया जाएगा। जोधपुर रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक उम्मेदसिंह ने बताया कि दो मार्च सोमवार को रात्रिकालीन बसों का संचालन नहीं होगा, जबकि तीन मार्च मंगलवार को दिन में अधिकांश बसों का संचालन नहीं होगा। 4 मार्च को सभी रुटों पर बसों का संचालन सुचारु होगा।