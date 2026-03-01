Rajasthan Roadways: होली पर राजस्थान रोडवेज ने दिया बड़ा झटका, 2 दिनों तक इतने रूटों पर नहीं चलेंगी बसें

रोडवेज बस। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। होली के त्योहार पर यात्रीभार कम मिलने के कारण जोधपुर रोडवेज डिपो की ओर से कई रूट पर बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। रोडवेज प्रबंधन की ओर से होली व रामा-श्यामा पर बसों का आंशिक संचालन किया जाएगा। जोधपुर रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक उम्मेदसिंह ने बताया कि दो मार्च सोमवार को रात्रिकालीन बसों का संचालन नहीं होगा, जबकि तीन मार्च मंगलवार को दिन में अधिकांश बसों का संचालन नहीं होगा। 4 मार्च को सभी रुटों पर बसों का संचालन सुचारु होगा।
जयपुर- 4.45, 8.15, 10.15, 11.15, 01.05 बजे
अजमेर- 6.10, 6.30, 7.30, 8.30, 9.45, 10, 11.45 बजे
झालरापाटन- 8 बजे
कोटा- 11 बजे
आबू रोड- 4.45, 7.25, 2.45 बजे
उदयपुर- 4.30, 5.30, 6 बजे
सिरोही- 6.25, 9.50, 10.30 बजे
अहमदाबाद- 6.10, 6.45, 9.15, 10.15 बजे
मेड़ता- 7, 9, 10.45, 01.45, 3.15, बजे
सीकर- 8 बजे
बाड़मेर- 01.05 बजे
शेरगढ़- 7, 01.45 बजे
रामदेवरा- 8.20 बजे
बोरुन्दा-10.45, 4, 2.15, 5.30 बजे
पाली- 8.30 बजे
सोजत- 1.45 बजे
परबतसर- 01.15 बजे
पीपाड़- 10.15 बजे
भोपालगढ़, आसोप, गोटन, खेड़ापा, तिंवरी, ओसियां तथा बुटाटी। तीन मार्च को सीबीएस बुकिंग कार्यालय पहली व दूसरी पारी में बंद रहेंगे। जबकि आरक्षण व पूछताछ शाखा नियमित रूप से संचालित रहेगी।
