Rajasthan: राजस्थान के 8 गांवों में अचानक फैली दहशत, चीखने लगे महिला-बच्चे और बुजुर्ग, अस्पताल में लगी भीड़

बेगूं। उपखंड क्षेत्र में रविवार को एक पागल श्वान के हमले से हड़कंप मच गया। करीब सात किलोमीटर के दायरे में स्थित कई गांवों में उसने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित दो दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई।