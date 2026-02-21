Rajasthan Pension : भजनलाल सरकार ने पेंशन में 200 रुपए की कटौती की, पूर्व विधायक सुरेंद्रसिंह जाड़ावत ने बताया गणित

बजट घोषणा के सर्कुलर के आधार पर वृद्ध महिला पुरुष, विधवा महिला, दिव्यांग की पेंशन हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़कर खाते में आनी थी, लेकिन राज्य की भजनलाल सरकार ने प्रथम वर्ष तो एक हजार से 15 प्रतिशत बढ़ाकर 1150 रुपए कर दी। जबकि अगले वर्ष पेंशन राशि 1325 करने के बजाय 1250 रखी थी। वर्तमान में 1500 रुपए पेंशन करने के बजाय 1250 में केवल 50 रुपए बढ़ाकर 1300 रुपए की है।