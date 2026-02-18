Chambal Project : खुशखबर, चम्बल के मीठे पानी से चित्तौड़गढ़ के 325 गांवों की बुझेगी प्यास, वित्तीय स्वीकृति मिली

Chambal Drinking Water Project : चम्बल पेयजल परियोजना के तहत चित्तौड़गढ़, गंगरार, भदेसर और निम्बाहेड़ा तहसील के 325 गांवों के घर-घर तक चम्बल का मीठा पानी जल्द पहुंचने की उम्मीद जगी है। उक्त प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी होने की उम्मीद है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 646 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चम्बल का पानी लाना प्रस्तावित है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी।