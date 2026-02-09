Chittorgarh Congress: चित्तौड़गढ़ कांग्रेस में गुटबाजी, आंजना और जाड़ावत गुट आमने-सामने, पंचायत चुनाव में लग सकता है झटका!

चित्तौड़गढ़। निजी अपेक्षाओं और ताकत दिखाने की प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस की गुटबाजी हावी है। हर नेता अपनी ढपली, अपना राग के माहौल में नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री ने दम दिखाकर अपने समर्थक को जिला अध्यक्ष बनवाया तो कई पूर्व विधायक और अन्य नेता अध्यक्ष के दायरे से बाहर हो गए। इसी वजह से प्रदेश कार्यालय के निर्देश पर होने वाले आयोजनों में सरकार के खिलाफ उठने वाले विरोध के सुर भी एक नहीं हैं।