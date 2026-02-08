Chittorgarh: पेंशन पर ‘ब्रेक’ का खतरा…अंतिम तारीख गुजरी, 50,000 बुजुर्ग सत्यापन में छूटे

विभाग की ओर से एक नवम्बर 2025 से भौतिक सत्यापन शुरू किया गया, इसके लिए 31 दिसम्बर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई। इसके बावजूद हजारों की संख्या में पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण सरकार की ओर से इसके लिए अंतिम तिथि को 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया था, इसके बाद से अभी तक इसकी तारीख नहीं बढ़ाई गई है।