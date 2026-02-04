Rajasthan Opium: मेवाड़ में अफीम की फसल ‘नशेड़ी’ तोतों के निशाने पर… रोजाना 2 लाख रुपए कीमत का नशा, किसानों की बढ़ी चिंता

सरकारी स्तर पर काश्तकारों से बिना चीरा लगा अफीम डोडा (सीपीएस) उपज की खरीद का काम झालावाड़ में 8 अप्रैल चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड में 11 अप्रैल से, प्रतापगढ़ प्रथम खण्ड में 12 अप्रैल से, प्रतापगढ़ द्वितीय खण्ड में 13 अप्रैल से, चित्तौड़गढ़ प्रथम एवं तृतीय खण्ड में 15 अप्रैल से, भीलवाडा में 16 अप्रैल से शुरू होगा।

कोटा प्रभाग के अन्तर्गत, रामगंज मण्डी तहसील के काश्तकारों से बिना चीरा लगा अफीम डोडा यानि सीपीएस का काम 6 अप्रैल से, रामगंजमण्डी केन्द्र पर तथा अन्य सभी काश्तकारों से 17 अप्रैल से छीपाबडोद केन्द्र पर शुरू किया जाएगा।