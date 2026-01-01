पैलेस ऑन व्हील्स से आने वाले पर्यटकों का रेलवे स्टेशन पर मेवाड़ी स्वागत, वर्ल्ड हेरिटेज दुर्ग का कराया भ्रमण

पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन सात दिन और सात रातों का सफर तय करती है। यह ट्रेन हर बुधवार को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए पुनः दिल्ली लौटती है। इसी क्रम में शुक्रवार को यह ट्रेन पर्यटकों को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां मेवाड़ की शान और परंपरा ने मेहमानों का दिल जीत लिया।