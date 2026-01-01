30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

पैलेस ऑन व्हील्स से आने वाले पर्यटकों का रेलवे स्टेशन पर मेवाड़ी स्वागत, वर्ल्ड हेरिटेज दुर्ग का कराया भ्रमण

पैलेस ऑन व्हील्स से आए 39 देशी-विदेशी पर्यटकों का चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी परंपरा से शाही स्वागत कर दुर्ग भ्रमण कराया गया।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Ankit Sai

image

मो. नवाज खान

Jan 30, 2026

चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन

पत्रिका फाइल फोटो

चित्तौड़गढ़: पहियों पर राजमहल कही जाने वाली विश्व प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स शुक्रवार को इस सीजन के अपने 15वें फेरे में 39 देशी-विदेशी पर्यटकों को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंची। ट्रेन में अमेरिका, यूके, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के पर्यटक और अप्रवासी भारतीय शामिल थे। खास बात यह रही कि इस फेरे में नेशनल जियोग्राफी टीम के 13 सदस्य भी यात्रा कर रहे थे।

रेलवे स्टेशन पर दिखी मेवाड़ की शान

चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत पूरी मेवाड़ी परंपरा के साथ किया गया। स्टेशन से बाहर निकलते ही हाथ में भाला थामे, माथे पर मेवाड़ी पगड़ी पहने और अश्व पर सवार घुड़सवारों की टुकड़ी पर्यटकों के स्वागत में खड़ी नजर आई। यह दृश्य देख पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई विदेशी सैलानी घुड़सवारों के साथ फोटो खिंचवाते दिखे और मेवाड़ की परंपरा की सराहना की।

वर्ल्ड हेरिटेज दुर्ग का कराया भ्रमण

स्वागत के बाद पर्यटकों को वातानुकूलित बसों और कारों से विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ले जाया गया। यहां उन्होंने विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी महल, जौहर स्थल सहित अन्य ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण किया। गाइडों ने पर्यटकों को दुर्ग के गौरवशाली इतिहास और वीर गाथाओं की जानकारी दी, जिसे सुनकर सैलानी खासे प्रभावित नजर आए।

लाइट एंड साउंड शो के बाद उदयपुर के लिए रवाना

शाम को कुंभा महल में पर्यटकों को लाइट एंड साउंड शो का अंग्रेजी संस्करण दिखाया गया। इसके बाद सभी पर्यटकों को वापस ट्रेन में लाया गया, जहां उन्होंने ट्रेन के अंदर ही रेस्टोरेंट में डिनर किया। मध्य रात्रि के बाद पैलेस ऑन व्हील्स उदयपुर के लिए रवाना हो गई।

सात दिन-सात रात का शाही सफर

पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन सात दिन और सात रातों का सफर तय करती है। यह ट्रेन हर बुधवार को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए पुनः दिल्ली लौटती है। इसी क्रम में शुक्रवार को यह ट्रेन पर्यटकों को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां मेवाड़ की शान और परंपरा ने मेहमानों का दिल जीत लिया।

ये भी पढ़ें

सवाईमाधोपुर में स्वच्छता अभियान तेज, नियम तोड़े तो मौके पर होगा जुर्माना
सवाई माधोपुर
सवाईमाधोपुर नगरपरिषद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / पैलेस ऑन व्हील्स से आने वाले पर्यटकों का रेलवे स्टेशन पर मेवाड़ी स्वागत, वर्ल्ड हेरिटेज दुर्ग का कराया भ्रमण
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RAPS : देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर मई 2026 में ग्रिड से जुड़ेगा, डी. सुब्बाराव का बड़ा बयान

RAPS Site Director D. Subbarao big statement country fourth indigenously developed nuclear reactor will be connected to grid in May 2026
चित्तौड़गढ़

Rajasthan Crime: रात में गर्लफ्रेंड से मिलने गया इनामी बदमाश पकड़ाया, रातभर पुलिस चुपचाप कर रही थी इंतजार

Rajasthan Police
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: ऑटो रिक्शा के नंबर पर कार रजिस्टर्ड, फर्जी दस्तावेज से बैकलॉग में कराई एंट्री दर्ज, केस दर्ज

फर्जी दस्तावेजों से ऑटो के नंबर पर कार रजिस्टर्ड, फोटो मेटा एआइ
चित्तौड़गढ़

सांवलिया सेठ के दरबार में बरसे नोट : एक माह में 35 करोड़ से अधिक का चढ़ावा, क्विंटल में आया सोना-चांदी

Sanwaliya Seth
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में DSP पर बड़ा आरोप, युवक ने कहा- मारपीट कर अपहरण किया, FIR दर्ज

Cyber ​​Police Deputy Superintendent Giriraj Garg, DSP in kidnapping case, Chittorgarh News, Rajasthan News, Chittorgarh kidnapping case, साइबर पुलिस उप अधीक्षक गिरीराज गर्ग, डीएसपी पर अपहरण केस, चित्तौड़गढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज, चित्तौड़गढ़ अपहरण केस
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.