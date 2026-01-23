सांवलिया सेठ के दरबार में बरसे नोट : एक माह में 35 करोड़ से अधिक का चढ़ावा, क्विंटल में आया सोना-चांदी

17 जनवरी को चतुर्दशी के अवसर पर खोले गए मंदिर के दानपात्र की गणना शुक्रवार को पूरी हुई। यह प्रक्रिया मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव की मौजूदगी में छठे और अंतिम चरण के साथ संपन्न की गई। मंदिर मंडल अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम चरण की गणना में 8 लाख 31 हजार 127 रुपये नकद प्राप्त हुए। इससे पहले पांच चरणों में 28 करोड़ 59 लाख 82 हजार 41 रुपये की गणना की जा चुकी थी। इस प्रकार दानपात्र से कुल 28 करोड़ 68 लाख 13 हजार 168 रुपये नकद प्राप्त हुए।