चित्तौड़गढ़ में गरजे योगी आदित्यनाथ: ‘जातिवाद की राजनीति देश के लिए दीमक’, बोले- यह केवल किला नहीं, भारत की अस्मिता है

जालोर में पीर शांतिनाथ बालिका आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत उनके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण और जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इन दलों की नीति को ऐसे समझा जा सकता है कि कश्मीर में श्यामाप्रसाद मुखर्जी का सपना एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक ही निशान का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा होता है तो इनको बुरा लगता है।