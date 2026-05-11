Rajasthan Accident: चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवकों को कुचला, मौसेरे भाई सहित 3 लोगों की मौत

तीन युवकों बाइक पर सवार होकर रविवार रात काम करने के बाद वापस निंबाहेड़ा लौट रहे थे, तभी निंबाहेड़ा से 7 किलोमीटर पहले चित्तौड़गढ़ हाईवे पर लक्ष्मीपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को कुचल दिया। हादसे के वक्त ​किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। ऐसे में सिर में गंभीर चोट आने से तीनों युवकों की मौत हो गई।