11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Rajasthan Accident: चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवकों को कुचला, मौसेरे भाई सहित 3 लोगों की मौत

Chittorgarh Road Accident: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा देर रात निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हुआ। जहां तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anil Prajapat

May 11, 2026

Chittorgarh Road Accident

सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत। फोटो: पत्रिका

चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा देर रात निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हुआ। जहां तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। पुलिस ने घायलों को निंबाहेड़ा अस्पताल पहुंचाया। लेकिन, तीनों युवकों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

निंबाहेड़ा सदर थाना पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 3 बजे सूचना मिली कि लक्ष्मीपुरा गांव के पास निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे किनारे तीन युवक घायल अवस्था में है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से निंबाहेड़ा अस्पताल पहुंचाया। जहां पर डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना भिजवाई। हादसे के सूचना मिलते ही तीन ​परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

मृतकों की हुई पहचान

मृतकों की पहचान गोविंद सिंह पुत्र शंभू सिंह निवासी आगर मध्यप्रदेश, शेरसिंह निवासी झालावाड़ और धर्मराज निवासी झालावाड़ के रूप में हुई है। तीनों युवक रंगाई पुताई का काम करते थे। हादसे में मारे गए तीनों युवक करीब 15 दिन से निंबाहेड़ा में किराए के कमरे में रह रहे थे।

हादसे में मारे गए दो युवक मौसेरे भाई

हादसे में मारे गए गोविंद सिंह और शेरसिंह दोनों मौसेरे भाई थे। गोविंद की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। गोविंद के दो लड़कियां है। वहीं, शेरसिंह के एक लड़की है।

बाइक से आ रहे थे निंबाहेड़ा, तभी हुआ हादसा

तीन युवकों बाइक पर सवार होकर रविवार रात काम करने के बाद वापस निंबाहेड़ा लौट रहे थे, तभी निंबाहेड़ा से 7 किलोमीटर पहले चित्तौड़गढ़ हाईवे पर लक्ष्मीपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को कुचल दिया। हादसे के वक्त ​किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। ऐसे में सिर में गंभीर चोट आने से तीनों युवकों की मौत हो गई।

बाइक के उड़े परखच्चे

हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर खून ही खून बिखर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को थाने में रखवाया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: इंदिरा गांधी नहर को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, राजस्थान के 12 जिलों को मिलेगी राहत
हनुमानगढ़
Indira Gandhi Canal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan Accident: चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवकों को कुचला, मौसेरे भाई सहित 3 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh: भाजपा नेता पर FIR से हड़कंप, आयुक्त बोले… चेंबर में ‘सबक सिखाने’ की दी धमकी

पत्रिका फाइल फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: खाड़ी में जंग से डामर और LDO के भावों में लगी ‘आग’, 600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अधर में

डामर और एलडीओ महंगी होने से रोड प्रोजेक्ट अटके, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

चित्तौडगढ़: बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, 273 करोड़ से संवरेगा पावर ग्रिड, लोगों को मिलेगी राहत

Chittorgarh power infrastructure
चित्तौड़गढ़

Mothers Day: पति को खोने के बाद भी नहीं टूटीं 9वीं पास नलिनी जोशी, ज्वार-दाल खाकर काटे दिन, बेटे को बनाया अधिकारी

Mothers Day Special
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: रील लाइफ से रियल लाइफ में उतरी पुष्पा की स्टाइल… तस्करों की नई चाल से पुलिस हैरान

चित्तौड़ जिले में पुष्पा स्टाइल में तस्करी का खुलासा, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.