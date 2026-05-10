Mothers Day: पति को खोने के बाद भी नहीं टूटीं 9वीं पास नलिनी जोशी, ज्वार-दाल खाकर काटे दिन, बेटे को बनाया अधिकारी

बेटे डॉ मंगेश जोशी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मां को देते हैं। कहते हैं मैं जो कुछ भी हूं अपनी मां की वजह से हूं। उनकी सेवा ही मेरे लिए प्रभु की आराधना है। अपने घर का नाम भी 'मातृशक्ति' रखा है जो नलिनी जोशी के त्याग और तपस्या का जीवंत प्रतीक है। नलिनी जोशी ने बताया कि उनकी बहू शुभांगी जोशी बेटी की तरह उनकी सेवा करती है। उम्र के इस पड़ाव में धन सपंदा के बजाय बेटा-बहू की सेवा जीवन का असली प्रतिफल है।