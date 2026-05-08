पुरातत्व विभाग के अधिकारी रामनिवास से जब इस बारे में पूछा कि नटराज की मृर्ति दुर्ग के तोपखाने से बाडोली मूल मंदिर में कब जाएगी तो जवाब नहीं मिला। उन्होने अपने ही विभाग के दूसरे अधिकारी का नबंर दिया। जो नबंर दिया उस अधिकारी ने भी फोन नहीं उठाया। जानकारी मिली कि बाडोली मंदिर में सुरक्षा की कमी के कारण मूर्ति वहां शिफ्ट नहीं की जा रही है। विभाग अंदरखाने पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के बाद प्रतिमा शिफ्ट करेगा।