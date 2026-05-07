Chittorgarh: करोड़ों के काम में घपला देख बिफरे मंत्री गौतम दक, बोले-घटिया निर्माण अभी तोड़ो

निरीक्षण के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि ठेकेदार ने जनप्रतिनिधियों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की थी कि पानी रोकना इस कार्य का हिस्सा नहीं है। इस पर मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जब बांध में पानी ही नहीं ठहरेगा और लीकेज की समस्या बनी रहेगी, तो करोड़ों रुपये खर्च करने का क्या औचित्य? उन्होंने कहा, पर्यटक यहां पानी और प्राकृतिक सौंदर्य देखने आएंगे। अगर पानी रोकने और लीकेज की समस्या का समाधान ही पहली प्राथमिकता नहीं होगी, तो पर्यटन केंद्र का सपना अधूरा रह जाएगा।