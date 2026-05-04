Chittorgarh: भाजपा विधायक जमीन विवाद में घिरे… पीड़ित परिवार ने छोड़ा गांव, पुलिस से मांगी सुरक्षा

शिकायतकर्ता डूंगरसिंह ने बताया कि वे पहले चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत कर चुके हैं। शिकायत में उन्होंने राशमी थाने के पुलिस अधिकारियों पर भी विधायक के दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। शिकायत देने के बाद भी अब तक परिवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित और उसके परिवार को जानमाल का खतरा हर समय बना हुआ है।

विधायक की प्रताड़ना के चलते उन्हें मूल गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। मूल गांव छोड़ने के बाद भी विधायक की ओर से अजनान लोग ध​मकियां दे रहे हैं। ​जिससे उसका पूरा परिवार भय के माहौल में जीवन जीने को विवश है। पीड़ित ने पुलिस से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।