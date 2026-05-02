Chittorgarh Murder: शराब के नशे में साथी ने मोबाइल छुपाया, गुस्साए दोस्तों ने मौत के घाट उतारा, तीन गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 28 अप्रेल को भदेसर के भीलगट्टी के बीहड़ में एक कुएं में शव होने की सूचना मिली थी। सिविल डिफेंस की मदद से शव बाहर निकाला गया, जो पूरी तरह गल चुका था। जांच में सामने आया कि लढ़ेर निवासी पप्पू भील (25) पिछले 2-3 महीनों से लापता था। मृतक के माता-पिता का देहांत हो चुका था और उसकी पत्नी पीहर में रह रही थी, जिसके चलते किसी ने उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस के अनुसार, 27 अप्रेल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक पप्पू भील की हत्या कर शव कुएं में फेंकने की बात कबूल कर रहा था।