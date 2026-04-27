Alwar Gang Rape: चचेरे भाई 11वीं क्लास की नाबलिग से रेप मामले में गिरफ्तार, मोबाइल में मिले अश्लील फोटो-वीडियो

रघुवंशी ने बताया कि अब तक की पड़ताल में यह साफ हो चुका है कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे। राहुल टैक्सी चलाने का काम करता है और पीड़िता के गांव में उसका अक्सर आना जाना रहता था। दूसरे आरोपी सचिन बलात्कार की घटना वाली जगह पर राहुल के साथ गया था। उसने भी बलात्कार किया है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।