Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज का बड़ा तोहफा, 6 घंटे में तय होगा 224 KM का सफर, गोवर्धन-जयपुर एसी डीलक्स बस सेवा शुरू

बस संचालन की समय सारणी के अनुसार गोवर्धन से जयपुर के लिए बस सुबह 7 बजे रवाना होगी। यह डीग 7:45 बजे, नगर 8:30 बजे, कठूमर 8:50 बजे, खेरली 9:15 बजे, महुआ 10 बजे, बालाजी मोड़ 10:30 बजे, सिकंदरा 11 बजे और दौसा बायपास 11:30 बजे पहुंचते हुए दोपहर 1 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार जयपुर से गोवर्धन वापसी में बस दोपहर 2 बजे रवाना होगी और 3:30 बजे दौसा बायपास, 4 बजे सिकंदरा, 4:30 बजे बालाजी मोड़, 5 बजे महुआ, 5:45 बजे खेरली, 6:10 बजे कठूमर, 6:30 बजे नगर और 7:15 बजे डीग होते हुए रात 8 बजे गोवर्धन पहुंचेगी।