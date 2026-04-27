ईरान-इजरायल तनाव से राजस्थान के इन उद्योगों पर तगड़ा असर, तांबा-कॉपर और मेवा समेत कपड़ों के दामों में जबरदस्त उछाल

कॉपर के दामों में भी जबरदस्त उछाल आया है। कॉपर के वायर के एक बंडल पर 500 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बर्तन कारोबारी सीपी खुराना ने बताया कि स्टील, तांबा, पीतल और एल्युमीनियम के दामों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। पीतल की परात 700 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह स्टील के बर्तनों के दामों में 30 रुपए किलो तक उछाल आया है। एलुमीनियम के बर्तन तो 240 रुपए किलो से सीधे 440 रुपए तक पहुंच गए हैं।