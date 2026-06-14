PTET Exam 2026: अलवर में संपन्न हुई पीटीईटी परीक्षा, गेट बंद होने से बाहर रह गए कई परीक्षार्थी

राजस्थान में पीटीईटी परीक्षा-2026 रविवार को संपन्न हो गई। पीटीईटी परीक्षा को लेकर इस बार प्रशासन नियमों के मामले में बेहद सख्त नजर आया। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री का समय खत्म होते ही ठीक सुबह 8:30 बजे मुख्य गेट बंद कर दिए गए। इसके बाद कई केंद्रों पर देर से पहुंचे परीक्षार्थी अंदर जाने के लिए मिन्नतें करते नजर आए।



कुछ छात्र महज 1 से 2 मिनट की देरी की वजह से परीक्षा देने से वंचित रह गए। गेट के बाहर खड़े छात्र और उनके परिजन अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिससे कई अभ्यर्थियों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया। इस दौरान कई अभ्यर्थी रोने भी लगे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली।