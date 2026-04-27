जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा, 20 हजार में बेचता था 40 हजार की पिस्टल

राहुल ने केवल छेड़छाड़ ही नहीं, बल्कि अन्य आपराधिक वारदातों की बात भी कबूली है। उसने खुलासा किया कि जवाहर सर्कल जैसी ही एक वारदात उसने सांगानेर थाना इलाके में भी की थी। वारदात के समय वह सांगानेर क्षेत्र में ही फरारी काट रहा था और वहीं से अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहा था।