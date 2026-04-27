27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा, 20 हजार में बेचता था 40 हजार की पिस्टल

राजधानी जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी हथियार तस्कर भी था। 20 हजार रुपए कीमत की पिस्टल 40 हजार रुपए में बेचता था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Apr 27, 2026

Jaipur Big reveal in pregnant woman molestation case accused sold 40K pistols for 20K

आरोपी राहुल घुरैया उर्फ राज (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Crime News: जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ग्वालियर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर राहुल घुरैया ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जवाहर सर्कल इलाके में एक गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुए इस आरोपी के तार अब अवैध हथियारों की तस्करी से भी जुड़ गए हैं।

पुलिस की सघन पूछताछ में राहुल ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से मध्यप्रदेश से अवैध हथियार लाकर जयपुर में सप्लाई कर रहा था। उसके काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार था।

  • वह एमपी से सस्ते दामों पर हथियार खरीदता और जयपुर में उन्हें दोगुने दामों पर बेच देता था।
  • वह मध्यप्रदेश से करीब 20 हजार रुपए में पिस्टल खरीदता और जयपुर में उसे 40 हजार रुपए तक में सप्लाई करता था।
  • महज 5 हजार रुपए में कट्टा खरीदकर वह उसे 8 हजार रुपए में बेच देता था।

सांगानेर में भी वारदात को दिया अंजाम

राहुल ने केवल छेड़छाड़ ही नहीं, बल्कि अन्य आपराधिक वारदातों की बात भी कबूली है। उसने खुलासा किया कि जवाहर सर्कल जैसी ही एक वारदात उसने सांगानेर थाना इलाके में भी की थी। वारदात के समय वह सांगानेर क्षेत्र में ही फरारी काट रहा था और वहीं से अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहा था।

पुलिस की कार्रवाई और आगामी जांच

जयपुर पुलिस आरोपी राहुल घुरैया को ग्वालियर के मुरैना से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई थी। पुलिस को अंदेशा है कि वह जयपुर के कई अन्य इलाकों में भी लूट, छेड़छाड़ और अवैध हथियार सप्लाई की वारदातों में शामिल रहा है।

राहुल घुरैया का पकड़ा जाना जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। फिलहाल, पुलिस उन खरीदारों का पता लगाने में जुटी है जिन्हें राहुल ने हथियार बेचे थे। ताकि शहर में पनप रहे अवैध हथियारों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

ये भी पढ़ें

जयपुर में टैक्सी ड्राइवर निकला गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा, टीचर की हत्या मामले में जा चुका है जेल
जयपुर
Jaipur Rohit Godara gang aide hid as taxi driver jailed in teacher murder case landlord lapse exposed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 08:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा, 20 हजार में बेचता था 40 हजार की पिस्टल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर के शाही संग्रह की शान रहा ‘सुपर कम्प्यूटर’ लंदन में होगा नीलाम, तारों से लेकर कुंडली तक, सब बताता था एस्ट्रोलैब

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए राहत की खबर, फ्लाईओवर-एलिवेटेड रोड सहित कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार

Jaipur Infrastructure
जयपुर

जयपुर में टैक्सी ड्राइवर निकला गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा, टीचर की हत्या मामले में जा चुका है जेल

Jaipur Rohit Godara gang aide hid as taxi driver jailed in teacher murder case landlord lapse exposed
जयपुर

कब बनी सड़क… गारंटी कब तक और कब होगी मरम्मत? एक क्लिक में जानें जयपुर की 6904 सड़कों की पूरी हिस्ट्री

jaipur road news-1
जयपुर

Rajasthan: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पहला राजस्थान दौरा; जानें दौरे का पूरा शेड्यूल

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन,पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.