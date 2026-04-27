जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा, 20 हजार में बेचता था 40 हजार की पिस्टल

आरोपी राहुल घुरैया उर्फ राज (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Crime News: जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ग्वालियर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर राहुल घुरैया ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जवाहर सर्कल इलाके में एक गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुए इस आरोपी के तार अब अवैध हथियारों की तस्करी से भी जुड़ गए हैं।
पुलिस की सघन पूछताछ में राहुल ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से मध्यप्रदेश से अवैध हथियार लाकर जयपुर में सप्लाई कर रहा था। उसके काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार था।
राहुल ने केवल छेड़छाड़ ही नहीं, बल्कि अन्य आपराधिक वारदातों की बात भी कबूली है। उसने खुलासा किया कि जवाहर सर्कल जैसी ही एक वारदात उसने सांगानेर थाना इलाके में भी की थी। वारदात के समय वह सांगानेर क्षेत्र में ही फरारी काट रहा था और वहीं से अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहा था।
जयपुर पुलिस आरोपी राहुल घुरैया को ग्वालियर के मुरैना से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई थी। पुलिस को अंदेशा है कि वह जयपुर के कई अन्य इलाकों में भी लूट, छेड़छाड़ और अवैध हथियार सप्लाई की वारदातों में शामिल रहा है।
राहुल घुरैया का पकड़ा जाना जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। फिलहाल, पुलिस उन खरीदारों का पता लगाने में जुटी है जिन्हें राहुल ने हथियार बेचे थे। ताकि शहर में पनप रहे अवैध हथियारों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।
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