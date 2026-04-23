जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाला निकला खूंखार बदमाश, पाकिस्तान से AK-47 मंगवाने की कर रहा था तैयारी

इतना ही नहीं, राहुल ने स्पा सेंटर संचालक बाबूलाल बराला को भी अवैध पिस्टल दी थी। सूत्रों के मुताबिक, बराला का भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। सांगानेर में कुछ महीनों पहले हुए एक झगड़े में भी इन आरोपियों के नाम सामने आए हैं।

राहुल के एक अन्य साथी छोटा राज (मध्यप्रदेश निवासी) से भी प्रतापनगर में देसी कट्टा बरामद किया गया है।