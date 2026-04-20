जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले राहुल का पाकिस्तान कनेक्शन? हथियार सौदे का खुलासा

पुलिस का मानना है कि आरोपी ने फरारी के दौरान लगातार अपने ठिकाने बदले और इस दौरान स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की मदद भी संभव है। जांच टीम अब मौके पर पहुंचकर न केवल उसका पूरा मूवमेंट ट्रैक कर रही है, बल्कि यह भी पता लगाने में जुटी है कि किन लोगों ने उसे शरण दी और कैसे वह लंबे समय तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। साथ ही टीम उसके संपर्क में रहे लोगों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा भी खंगाल रही है।