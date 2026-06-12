राजस्थान कांग्रेस के सांसद भजन लाल जाटव को AICC ने दी बड़ी ज़िम्मेदारी, पंजाब में सुलझाएंगे अंदरूनी कलह और गुटबाजी

Bhajan Lal Jatav, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge - File PIC
राजस्थान के करौली-धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव का राष्ट्रीय राजनीति में कद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रहे संकट और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति से पंजाब की राजनीतिक जमीनी हकीकत जानने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय एआईसीसी पर्यवेक्षक टीम का गठन किया है, जिसमें राजस्थान के सांसद भजन लाल जाटव को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इस विशेष टीम में सांसद भजन लाल जाटव के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन जैसी राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां शामिल हैं।
कांग्रेस आलाकमान ने इन तीनों दिग्गजों को तत्काल प्रभाव से पंजाब का दौरा करने और वहां की वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों का गहराई से आकलन करके एक विस्तृत और गोपनीय रिपोर्ट अति शीघ्र कांग्रेस नेतृत्व को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।
कांग्रेस आलाकमान द्वारा उठाए गए इस कदम का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू यह है कि इस 3 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही पंजाब कांग्रेस के भविष्य का खाका तैयार किया जाएगा। वर्तमान में पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रहे सांगठनिक बदलावों की सुगबुगाहट के बीच भजन लाल जाटव की भूमिका बेहद निर्णायक हो गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस जांच और जमीनी आकलन रिपोर्ट के आधार पर ही पंजाब में नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष की आधिकारिक नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली के सियासी गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भजन लाल जाटव की सांगठनिक क्षमता और उनके जमीनी जुड़ाव को देखते हुए ही उन्हें पंजाब जैसे बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य के नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए चुना है, ताकि वे बिना किसी स्थानीय दबाव के एक पूरी तरह से निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार कर सकें।
पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रहा मौजूदा संकट कोई नया नहीं है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण समय बेहद कम बचा है। इस फैसले के पीछे पंजाब की मुख्य राजनीतिक परिस्थितियां सीधे तौर पर जिम्मेदार मानी जा रही हैं:
पंजाब कांग्रेस के संकट को सुलझाने के लिए चुने गए भजन लाल जाटव राजस्थान की राजनीति का एक बेहद सादगीपसंद और जमीनी चेहरा माने जाते हैं। उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश और किसान पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है-
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