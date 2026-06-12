राजस्थान कांग्रेस के सांसद भजन लाल जाटव को AICC ने दी बड़ी ज़िम्मेदारी, पंजाब में सुलझाएंगे अंदरूनी कलह और गुटबाजी

राजस्थान के करौली-धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव का राष्ट्रीय राजनीति में कद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रहे संकट और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति से पंजाब की राजनीतिक जमीनी हकीकत जानने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय एआईसीसी पर्यवेक्षक टीम का गठन किया है, जिसमें राजस्थान के सांसद भजन लाल जाटव को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इस विशेष टीम में सांसद भजन लाल जाटव के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन जैसी राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां शामिल हैं।