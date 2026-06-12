Rajya Sabha Election Result : भाजपा के 5 सांसद राजस्थानी-तो कांग्रेस का सिर्फ एक, सामने आए कई दिलचस्प पहलू

Rajasthan Rajya Sabha Member : राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों पर हुए निर्वाचन के बाद भी उच्च सदन में भाजपा और कांग्रेस के बीच संख्या बल का संतुलन बरकरार रहा है। राज्यसभा में दोनों दलों के पास अब पांच-पांच सदस्य हैं। चुनाव से पहले भी राजस्थान के कोटे की 10 सीटों में भाजपा और कांग्रेस के पास समान रूप से पांच-पांच सदस्य थे और नए निर्वाचन के बाद भी यही स्थिति बनी हुई है। 21 जून को भाजपा के राजेन्द्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भाजपा ने इन सीटों पर डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजा है, जबकि कांग्रेस ने नीरज डांगी पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें पुनः निर्वाचित कराया है।