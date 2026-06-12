Rajasthan: कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में 10 प्रतिशत निर्माण पर भी होगा नियमन, खाली भू-खंडों का कब्जा लेंगे निकाय

सरकारी जमीन पर 1 जनवरी, 2013 तक बसी कॉलोनियों का नियमन होगा। नियमन शुल्क आवासीय आरक्षित दर अथवा आवासीय डीएलसी दर में जो अधिक होगी, उसके 25% के आधार पर तय होगी। सड़क चौड़ाई 60 फीट से ज्यादा है तो नियमन की अनुमति नहीं होगी। वहीं इन कॉलोनियों में मौजूद खाली भू-खंडों को संबंधित नगरीय निकाय अपने कब्जे में लेकन उनकी नीलामी कर सकेंगे। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार करने के आदेश दिए, लेकिन यदि किसी का आवेदन ऑफलाइन मिलता है तो संबंधित नगरीय निकाय उसे ऑनलाइन दर्ज करेंगे।