Kota: 750 बीघा बेशकीमती जमीन निकली महंत देवानंद महाराज हत्याकांड की वजह, लाल बनियान ने खोला मर्डर का पूरा राज

Mahant Devanand Maharaj Murder Case Update: महंत देवानंद महाराज की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता वकील संतोष राय की नजर चंद्रेसल मठ की करीब 750 बीघा बेशकीमती जमीन पर थी। इस जमीन को हथियाने के लिए उसने कथित रूप से ट्रस्ट का कार्यकारी अध्यक्ष बनकर महंत की हत्या की साजिश रची। वह मठ की पुरानी कार्यकारिणी का स्वयंभू कार्यवाहक अध्यक्ष बनकर जमीन पर कब्जा करना चाहता था तथा वहां अपनी गोशाला स्थापित करने की योजना भी बना रहा था। इसके लिए वह चंदा भी एकत्रित कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में संतोष राय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ट्रस्ट के गठन को लेकर उसका महंत से विवाद भी चल रहा था, जिसके चलते उसने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची।