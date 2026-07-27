Kota Crime: पुरानी रंजिश में चाकू से जानलेवा हमला, ट्रैफिक पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा, 3 आरोपी फरार

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया। दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और इसी कारण बदमाशों ने युवक को निशाना बनाया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।