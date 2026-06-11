Kirodi Lal Meena : जारी है ‘नकली खाद-बीज माफिया’ पर छापामार कार्रवाई, अब जयपुर के कानोता में मारी रेड

राजस्थान की राजनीति में इस समय कृषि विभाग के भीतर हुए कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जहां लगातार राजधानी से लेकर जिला मुख्यालयों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं इन तमाम राजनैतिक हमलों और आरोपों के बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने काम करने का आक्रामक अंदाज़ जारी रखते हुए सभी को हैरान कर दिया है। आज गुरुवार, 11 जून को जब उनके खिलाफ बयानों का दौर जारी था, ठीक उसी समय कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे जयपुर के ग्रामीण इलाके कानोता के रीको (RIICO) क्षेत्र में पहुंच गए। वहां किसानों को घटिया खाद-बीज की आपूर्ति किए जाने और बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी करने की गुप्त शिकायतें मंत्री तक पहुंची थीं, जिसके बाद उन्होंने ग्राउंड जीरो पर सीधे लाइव रेड मार दी।