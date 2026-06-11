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Kirodi Lal Meena : जारी है ‘नकली खाद-बीज माफिया’ पर छापामार कार्रवाई, अब जयपुर के कानोता में मारी रेड

जयपुर के कानोता में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा छापा। घूसकांड के आरोपों और चौतरफा घेरेबंदी के बीच रीको क्षेत्र पहुंचे मंत्री। खाद-बीज कालाबाजारी पर कड़ा एक्शन।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jun 11, 2026

Kirodi Lal Meena Raid Kanota Heerawala RIICO Fertilizer Black Marketing

Kirodi Lal Meena Raid at Kanota

राजस्थान की राजनीति में इस समय कृषि विभाग के भीतर हुए कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जहां लगातार राजधानी से लेकर जिला मुख्यालयों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं इन तमाम राजनैतिक हमलों और आरोपों के बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने काम करने का आक्रामक अंदाज़ जारी रखते हुए सभी को हैरान कर दिया है। आज गुरुवार, 11 जून को जब उनके खिलाफ बयानों का दौर जारी था, ठीक उसी समय कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे जयपुर के ग्रामीण इलाके कानोता के रीको (RIICO) क्षेत्र में पहुंच गए। वहां किसानों को घटिया खाद-बीज की आपूर्ति किए जाने और बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी करने की गुप्त शिकायतें मंत्री तक पहुंची थीं, जिसके बाद उन्होंने ग्राउंड जीरो पर सीधे लाइव रेड मार दी।

कानोता के हीरावला रीको क्षेत्र में हड़कंप

जयपुर के कानोता औद्योगिक क्षेत्र के हीरावला रीको संभाग में जैसे ही कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ियों का काफिला अचानक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचा, तो वहां अवैध रूप से खाद और बीज का स्टॉक करने वाले व्यापारियों और नकली खाद-बीज लॉबी के भीतर हड़कंप मच गया। मंत्री ने बिना किसी औपचारिक औपचारिकता के सीधे संदिग्ध गोदामों और फैक्ट्रियों का रुख किया।

वहां मौजूद स्टॉक रजिस्टरों, खाद की बोरियों और बीज के पैकेटों की गुणवत्ता की कृषि विशेषज्ञों की टीम के जरिए गहनता से जांच करवाई जा रही है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी गोदाम में यदि बिना वैध लाइसेंस के या निर्धारित मात्रा से अधिक यूरिया और डीएपी खाद का अवैध भंडारण पाया जाता है, तो उस परिसर को तुरंत सील करके दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने साफ किया कि किसानों के पसीने की कमाई को लूटने वाले किसी भी बिचौलिए को बख्शा नहीं जाएगा।

आरोपों के बीच मंत्रीएक्टिव

दरअसल, यह पूरी छापेमारी की कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब राजस्थान राज्य बीज निगम के पूर्व निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई के बाद से किरोड़ी लाल मीणा को लगातार राजनैतिक रूप से घेरने और उन पर दबाव बनाने की कोशिशें चल रही हैं। उनके भाई जगमोहन मीणा ने भी हाल ही में बयान दिया था कि खाद-बीज की यह शक्तिशाली लॉबी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है।

इन तमाम परिस्थितियों के बीच डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का यह जमीनी एक्शन यह साफ संदेश देता है कि वे किसी भी तरह के राजनैतिक दबाव या चक्रव्यूह के आगे झुकने वाले नहीं हैं। किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों से कहा कि जब तक वे इस पद पर हैं, राजस्थान के किसी भी गरीब किसान को घटिया या नकली खाद-बीज नहीं थमाने दिया जाएगा। किसानों को पूरी तरह से गुणवत्तायुक्त और सही कीमत पर कृषि इनपुट उपलब्ध कराना ही उनके जीवन और इस महकमे का मुख्य संकल्प है।

Rajasthan Politics : ‘इस्तीफा दें कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा’, खाद-बीज घोटाले पर कांग्रेस के हमलावर तेवर

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Updated on:

11 Jun 2026 02:56 pm

Published on:

11 Jun 2026 02:50 pm

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