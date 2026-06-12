Jaspal Rana Passes Away: राजस्थान के निशानेबाजों के मार्गदर्शक थे जसपाल राणा, जयपुर के शूटिंग रेंज से था ख़ास जुड़ाव

भारतीय खेल जगत से आज एक बेहद दुखद और स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई है। भारत के सबसे महान, सम्मानित और कॉमनवेल्थ व एशियाई खेलों के मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज जसपाल राणा का असमय निधन हो गया है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित प्रतिष्ठित आईएसएसएफ (ISSF) वर्ल्ड कप से अपनी टीम और खिलाड़ियों के साथ नई दिल्ली वापस लौटते समय फ्लाइट के भीतर उन्हें अचानक गंभीर रूप से दिल का दौरा पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें तुरंत साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जसपाल राणा का मात्र 49 वर्ष की उम्र में इस तरह अचानक चले जाना पूरे भारतीय खेल इतिहास के लिए एक अपूर्णनीय क्षति है। वर्तमान दौर में वे भारतीय शूटिंग के सबसे बड़े द्रोणाचार्य और हाई-परफॉर्मेंस पिस्टल कोच के रूप में देश के लिए काम कर रहे थे।