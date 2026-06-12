Exclusive : ‘मैं राणावत हूं, हिमाचल जाकर रनौत हो गई’, जोधपुर में एक्ट्रेस व सांसद कंगना ने खोले कई राज़

बॉलीवुड अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत गुरुवार को अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के ग्रेण्ड प्रीमियर में भाग लेने जोधपुर में रहीं। प्रीमियर शो के दौरान पत्रिका के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंगना ने फिल्म और राजनीति से लेकर सभी पहलुओं पर बात की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश:-