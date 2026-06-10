Rajasthan BJP : ‘साफा-शॉल-महंगे उपहार नहीं, देना है तो…’, राज्यसभा उम्मीदवार डॉ. सतीश पूनिया ने ये क्या की सार्वजनिक अपील?

राजस्थान की सियासत में अपनी जमीनी पकड़ और सादगीपूर्ण जीवनशैली के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने एक बार फिर जनता और कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया है। राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के ठीक बाद उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक विशेष वीडियो संदेश साझा किया है। इस वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने अपने स्वागत-सत्कार की पारंपरिक और राजसी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का सामाजिक आह्वान किया है। डॉ. सतीश पूनिया ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भावुक लहजे में अपील की है कि वे उनके स्वागत कार्यक्रमों में होने वाले अनावश्यक आर्थिक खर्चों को पूरी तरह बंद कर उस पैसे को समाज के वंचित, असहाय और मूक पशुओं के कल्याण में लगाएं।