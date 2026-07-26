CM Bhajanlal Sharma : ‘धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल स्वर्णिम उपलब्धि’, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर क्या बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद देश भर के राजनीतिक हलकों में बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए उनके कार्यकाल की जमकर सराहना की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल भारतीय शिक्षा जगत के इतिहास में एक 'स्वर्णिम उपलब्धि' के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में धर्मेंद्र प्रधान के विद्यार्थी जीवन से लेकर केंद्रीय मंत्री बनने तक के सफर और शिक्षा क्षेत्र में किए गए बुनियादी सुधारों को विस्तार से रेखांकित किया।