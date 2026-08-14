कौन बनेगा जयपुर का नया मेयर और नया जिला प्रमुख? ‘लॉटरी’ खुलते ही ‘आधी-अधूरी’ तस्वीर हुई साफ़, जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

मेयर व जिला प्रमुख पद अनारक्षित हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का मानना है कि असली बिसात 17 अगस्त को निकलने वाली वार्ड वार आरक्षण लॉटरी के बाद बिछेगी। 17 अगस्त को 150 वार्डों में महिला, एससी, एसटी और ओबीसी सीटों का निर्धारण होगा। कई दिग्गज नेताओं का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका गृह वार्ड अनारक्षित रहता है या आरक्षित श्रेणी में चला जाता है। इसके अगले दिन यानी 18 अगस्त को पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर सरपंचों व वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली जाएगी।