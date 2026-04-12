जयपुर में फिर शर्मनाक घटना, बीच सड़क पर गर्भवती महिला से की अश्लील हरकत

अब वीडियो वायरल होने और चौतरफा दबाव के बाद जयपुर पूर्व की डीसीपी रंजीता शर्मा ने मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने इस बात की भी जांच के आदेश दिए हैं कि घटना के समय रिपोर्ट दर्ज करने में देरी क्यों हुई। वहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा...