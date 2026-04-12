12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में फिर शर्मनाक घटना, बीच सड़क पर गर्भवती महिला से की अश्लील हरकत

Pregnant Woman Harassed: राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में एक गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवक ने महिला को पीछे से पकड़कर अश्लील हरकत की और शोर मचाने पर भाग निकला।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Apr 12, 2026

Jaipur Pregnant Woman Harassed in Malviya Nagar Accused Caught on CCTV Police Probe Underway

आरोपी युवक (वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर)

Pregnant Woman Harassed Malviya Nagar Jaipur: राजधानी जयपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गुलाबी नगरी के पॉश इलाके मालवीय नगर में एक गर्भवती महिला के साथ बीच सड़क पर हुई छेड़छाड़ की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है।

बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह घटना 25 मार्च की शाम करीब छह बजे की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, मालवीय नगर की एक कॉलोनी में गर्भवती महिला फोन पर बात करते हुए पैदल अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। तभी सुनसान गली का फायदा उठाकर एक मनचले युवक ने पीछे से आकर महिला को दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा।

महिला ने दिखाई हिम्मत

अचानक हुई अश्लील हरकत से गर्भवती महिला बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने सूझबूझ और हिम्मत का परिचय दिया। महिला ने हार मानने के बजाय जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।

महिला की चीखें सुनकर जब तक आसपास के लोग घरों से बाहर निकलते या राहगीर मदद के लिए दौड़ते, उससे पहले ही आरोपी युवक घबराकर मौके से फरार हो गया।

सीसीटीवी में कैद हुई दरिंदगी

यह पूरी शर्मनाक वारदात पास में ही लगे एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी युवक दबे पांव महिला का पीछा करता है और मौका मिलते ही उसे पीछे से पकड़ लेता है।

वीडियो में महिला का संघर्ष और आरोपी की बदहवासी साफ नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसे देखकर लोगों में भारी आक्रोश है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

हैरानी की बात यह है कि घटना 25 मार्च की है, लेकिन कई दिनों तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि पुलिस के पास कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची थी, जिसके कारण मामला ठंडे बस्ते में रहा। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इतनी गंभीर घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था।

अब वीडियो वायरल होने और चौतरफा दबाव के बाद जयपुर पूर्व की डीसीपी रंजीता शर्मा ने मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने इस बात की भी जांच के आदेश दिए हैं कि घटना के समय रिपोर्ट दर्ज करने में देरी क्यों हुई। वहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा...

सुरक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल

जयपुर में पिछले कुछ दिनों में छेड़छाड़ की यह दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले भी बाइक सवार बदमाशों द्वारा एक युवती को परेशान करने का मामला सामने आया था। राजधानी में दिनदहाड़े एक गर्भवती महिला के साथ ऐसी हरकत होना यह दर्शाता है कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है।

क्या कहना है लोगों का

स्थानीय निवासियों का कहना है, पुलिस गश्त की कमी और अंधेरी गलियों के कारण बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर राजधानी में ही वे सुरक्षित नहीं हैं, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा? फिलहाल, पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में डकैत देवी सिंह कंजर गिरफ्तार, 22 साल से था फरार, साधु के वेश में पहुंची पुलिस ने घेरकर दबोचा
उदयपुर
Rajasthan Police Disguised as Saints Nab 10K Reward Dacoit Absconding for 22 Years in Udaipur Container Loot Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Apr 2026 02:47 pm

Published on:

12 Apr 2026 02:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में फिर शर्मनाक घटना, बीच सड़क पर गर्भवती महिला से की अश्लील हरकत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Asha Bhosle Death : आशा भोंसले का 92 साल की उम्र में निधन, राजस्थान के राज्यपाल व सीएम भजनलाल दुखी

Asha Bhosle passes away at age of 92 Rajasthan Governor and CM Bhajan Lal sad
जयपुर

Rajasthan Politics : 'विपक्ष को कुछ नहीं समझते मोदी और यहां के नेता', अशोक गहलोत ने क्यों किया इतना तीखा वार?

Ashok Gehlot reacts on PM Modi and CM Bhajanlal - File PIC
जयपुर

उथल-पुथल के दौर से गुजरती दुनिया में भारत से प्रबल उम्मीदें

जयपुर

संपादकीय: जस्टिस वर्मा के इस्तीफे के बाद भी बचे रहेंगे सवाल

जयपुर

Weather Update 12 April: राजस्थान में अगले सप्ताह गर्मी के दिखने लगेंगे तेवर, तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी

heatwave
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.