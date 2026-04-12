जयपुर में लड़की से छेड़छाड़ का वायरल वीडियो केस, नाम पता है घर भी मालूम…फिर भी मनराज-सुदामा को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस?

पुलिस के अनुसार, मुखबिरों और तकनीकी टीम की मदद से आरोपियों मनराज मीणा और सुदामा मीणा (निवासी टोंक) की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है। पुलिस ने न केवल आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, बल्कि घटना में इस्तेमाल बाइक की पहचान कर उसकी आरसी भी सस्पेंड कर दी है। पुलिस की सोशल मीडिया टीम 24 घंटे सक्रिय है, ताकि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत लगाम लगाई जा सके।