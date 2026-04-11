Jaipur Viral Video: राजस्थान पुलिस की पोस्ट पर भड़के यूजर्स, चलती बाइक पर की थी अश्लील हरकत, आरोपी अब भी फरार

राजस्थान पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘सोशल मीडिया पर रील के चक्कर में रीयल कानून ना भूले।’ इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस इस गंभीर घटना को सिर्फ रील बताकर कमतर आंक रही है। वायरल वीडियो में बाइक सवार दो युवक एक युवती का पीछा करते हुए उसके पास आकर अभद्र हरकत करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वे मौके से फरार हो जाते हैं।