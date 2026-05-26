Rajasthan Senior Citizen: राजस्थान में 56 हजार बुजुर्ग करेंगे मुफ्त तीर्थ यात्रा , 27 मई से शुरू होंगे आवेदन, एसी ट्रेन और विमान से कराई जाएगी यात्रा

सरकार की ओर से तीर्थ यात्रा के दौरान बुजुर्गों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यात्रियों के लिए चिकित्सा दल, सुरक्षा कर्मी और सहायक स्टाफ की व्यवस्था रहेगी। यात्रा के दौरान भोजन, ठहरने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। विभाग का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा प्रबंधन को पहले से मजबूत किया जा रहा है। योजना के तहत अकेले रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को प्राथमिकता मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।