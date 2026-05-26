Petrol-Diesel Price: राजस्थान में 14 से 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल, जानें ‘जादुई फॉर्मूला’!

राजस्थान के आम नागरिकों और वाहन चालकों की जेब पर इस समय महंगाई का एक बहुत बड़ा और असहनीय बोझ आन पड़ा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बावजूद, घरेलू बाजार में आम जनता को राहत मिलने की बजाय लगातार झटके पर झटका लग रहा है। सोमवार को देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने एक बार फिर आम जनता की कमर तोड़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बड़ी वृद्धि का ऐलान कर दिया। इस नए झटके के तहत तेल कंपनियों ने पेट्रोल में प्रति लीटर 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की भारी बढ़ोतरी की है। अगर पिछले 11 दिनों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, तो यह चौथी बार है जब आम जनता की जेब पर डाका डाला गया है। इन 11 दिनों के भीतर ही पेट्रोल अब तक कुल 7.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। ऐसे में राजस्थान समेत देश भर के लोग अब त्राहि-त्राहि कर रहे हैं क्योंकि जयपुर में पेट्रोल की कीमत 112.66 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97.78 रुपए प्रति लीटर के खौफनाक स्तर पर पहुंच चुकी है।