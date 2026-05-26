Rajasthan: ज्यादा देर बैठना क्यों है खतरनाक? डॉक्टरों ने बताया ‘साइलेंट ब्लड क्लॉट’ बनने का खतरा

चिकित्सकों का कहना है कि ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठने वाले, कोचिंग स्टूडेंट्स, ऑफिस कर्मी और लंबा सफर करने वाले लोग ज्यादा रिस्क में हैं। डीवीटी के शुरूआती लक्षण नजरअंदाज करने के कारण और समय पर इलाज नहीं मिलने पर यह रोग जानलेवा साबित हो सकता है। ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठने से पैरों में सूजन,दर्द या भारीपन महसूस होता है। लोग इन शुरुआती संकेतों को सामान्य थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जो भविष्य में घातक साबित हो सकता है।शुरूआत के लक्षणों को समझकर समय पर इलाज मिलने से इस बीमारी से राहत मिल सकती है।