जयपुर में ‘मिडनाइट रेड’! बाज़ार में खपाए जाने से पहले हज़ारों लीटर मिलावटी और खट्टे बदबूदार दूध का ‘भंडाफोड़’ 

गर्मियों का मौसम आते ही राजस्थान में छाछ, दही, लस्सी और मावे की मांग आसमान छूने लगती है। लेकिन इसी मांग की आड़ में कुछ रसूखदार मिलावटखोर जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने का गंदा धंधा शुरू कर देते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब ऐसे सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष टीमों ने जयपुर के ग्रामीण इलाकों में देर रात तक जो कार्रवाई की, उसने पूरे डेयरी उद्योग में हड़कंप मचा दिया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जयपुर के बाहरी इलाकों से शहर के भीतर हज़ारों लीटर ऐसा दूध भेजा जा रहा है, जो पूरी तरह से सड़ चुका है और जिसे केमिकल के दम पर दोबारा मीठा और गाढ़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इससे पहले कि यह ज़हरीला दूध जयपुर के घरों की रसोई या मिठाई की दुकानों तक पहुंचता, कमिश्नर डॉ. टी. शुभमंगला की टीम ने इसका भंडाफोड़ कर दिया।