छात्रा की मौत मामला: जयपुर में BJP कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे परिजन, रात को पुलिस ने जबरन उठाया

15 वर्षीय छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर परिवार जयपुर में भाजपा मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। वहीं देर रात पुलिस धरना दे रहे परिवार के लोगों को वहां से हटाकर वाहन में बैठाकर ले गई। इस दौरान परिजन विरोध करते रहे। परिवार का आरोप है कि उन्हें जबरन वहां से हटाया गया। उधर, डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि परिवार के सदस्यों को उनके घर छोड़ दिया गया।